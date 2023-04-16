В одному з матчів 21 туру чемпіонату України зустрічалися Металіст 1925 та Олександрія. Харківська команда зіграла внічию (0:0) і довела свою серію без перемог до 8 поєдинків.

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Під час гри сталась словесна перепалка між тренером Металіста 1925 Едмаром та арбітром Олександром Дердо. У підсумку арбітр з Чорноморська вилучив наставника в середині другого тайму.

Після гри Едмар розповів на пресконференції про конфлікт із рефері. Він висловив свою думку, що Дердо варто завершувати суддівську кар'єру.

Я казав, що ніколи не буду дуже сварити арбітрів. Цього арбітра я знаю дуже давно. Є такі моменти, які треба припинити. Він ходить пішки у центрі поля, нічого не робить, не намагається приблизитись до моменту, а лише стоїть у центрі і свистить. Мені здається, йому вже пора закінчувати кар'єру арбітра. Він вирішив мене вилучити за те, що я йому сказав: "Що ти ходиш пішки?". Образився і вилучив мене. Арбітр не встигає за грою і не бачить моменти. Можливо, прийшов йому час сказати дякую футболу,

– заявив Едмар.

Відзначимо, що Олександр Дердо працює на матчах УПЛ з 2007 року. Тому він не раз пересікався з Едмаром-гравцем, коли той виступав у складі Металіста та Дніпра.

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Після 21 туру чемпіонату України Металіст 1925 посідає 9 сходинку. Підопічні Едмара всього на два бали випереджають зону перехідних матчів і на три – зону вильоту.