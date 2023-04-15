Израильский вратарь греческого клуба Волос позволил себе насильственные действия в сторону незнакомой девушки. Борис Клейман – уроженец Украины.
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Слишком многое себе позволил
Инцидент произошел под утро 11 апреля в одном из греческих баров. Израильский голкипер решил закрутить роман с бельгийской девушкой. Борис Клейман выбрал самый плохой вариант, как можно это сделать, сначала он начал заигрывать с незнакомкой, однако впоследствии решил позволить себе насильственные действия, детали которых не уточняются.
Бельгийская туристка к тому же оказалась несовершеннолетней, а к Клейману сразу же была вызвана полиция за его злодеяние. Однако правоохранителей ждал еще "сюрприз" от израильского вратаря. При задержании у голкипера были также обнаружены наркотические вещества, что, конечно же, станет отрицательным бонусом к его преступлению в отношении незнакомки.
Выступления Бориса Клеймана
- 32-летний голкипер перед переездом в Грецию всю свою карьеру провел в почти самом родном Израиле, в свое время поиграв Хапоэль Тель-Авив, Бейтар Иерусалим и другие клубы.
- Вообще вратарь Волоса – уроженец Винницы, однако в юном возрасте он переехал в Израиль.
- Также Борис Клейман провел за сборную своей второй родины один поединок, а именно против Северной Ирландии, в котором он пропустил два мяча.