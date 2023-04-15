Металлист 1925 – Александрия 0:0

В эти выходные в УПЛ проходят матчи 21 тура. В последней игре субботы борец за еврокубки Александрия встретилась со середняком Металлистом 1925 года в Ковалевке, пишет 24 канал.

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Подопечные Ротаня до этого сыграли 5 раз вничью в шести матчах этого года. И началась эта серия как раз с матча против харьковчан, с которым еще в феврале сыграли со счетом 3:3.

На этот раз поединок получился менее насыщенным. Александрия владела инициативой, чаще избивала по воротам. Но этого не было достаточно для гола.

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Подопечные же Эдмара в начале второго тайма потеряли своего лидера Вачиберадзе, которому Сигеев отмашкой сломал челюсть. Впрочем, замены как харьковчан, так и "аграриев" на результат не повлияли - 0:0.

Александрия остается в еврокубковой зоне на пятом месте, имея три балла преимущества над Колосом и матч в запасе. В свою очередь, команда Эдмара удаляется от зоны вылета на два балла, поднимаясь на 9 строчку.

Стоит знать. В следующем туре Металлист 1925 сыграет на выезде против Львова, тогда как Александрия примет соседей по области Ингулец.