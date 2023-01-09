Нападающий или хавбек: тренер Марселя не определил роль Малиновского в команде

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в ближайшее время станет игроком французского Марселя. Тренер "бело-синих" Игорь Тудор впервые высказался по поводу новичка команды.

Французский Олимпик станет третьим зарубежным клубом в карьере Руслана Малиновского. Атакующий хавбек уже прибыл в Марсель, где в ближайшее время должны объявить о его трансфере.

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Тудор не знает, где будет играть Малиновский

Главный тренер французского клуба Игорь Тудор впервые прокомментировал трансфер игрока сборной Украины. Однако хорватский специалист еще не определился с местом на поле, которое займет Малиновский.

Малиновский был целью прошлым летом. Я надеюсь, что в ближайшее время все будет завершено. Он качественный игрок, у него хорошая левая нога и высокий уровень игры. Что касается остальных вопросов, то мы посмотрим, будет ли он нападающим или атакующим хавом,

– заметил Тудор.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между Аталантой и Марселем по Малиновскому на завершающей стадии. 29-летний хавбек перейдет во французский клуб на полноценной основе. Сумма трансфера пока неизвестна, раньше были разговоры о 20 миллионах евро.

Отметим, что после 17 матчей Марсель занимает третье место в Лиге 1, находясь в зоне плей-офф Лиги Чемпионов. От лидера чемпионата ПСЖ "бело-синие" отстают на 8 очков. Свой ближайший матч Марсель проведет 11 января против Труа. Ожидается, что вместе с командой на игру отправится Руслан Малиновский.