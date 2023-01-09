Руслан Малиновский близится к переходу в Марсель. Игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт с французским клубом.

Достойно внимания Тренер Аталанты подтвердил переговоры с Марселем и сделал признание Малиновского.

Руслан Малиновский должен пройти медобследование в Марселе утром. После успешного прохождения этой процедуры украинский полузащитник днем подпишет полноценный контракт до 2027 года. Ранее сообщалось, что Малиновский присоединится к Марселю на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 плюс три миллиона евро. 10-го января Руслан уже проведет свою первую тренировку с командой, а представят игрока печати уже на неделе.

Позиция атакующего полузащитника в Марселе