Марсель и Аталанта почти договорились о трансфере Малиновского. Соглашение должно быть подписано на следующей неделе.
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Предоставивший информацию Фабрицио Романо изредка обманывает. Инсайдер уверен, что Малиновский все-таки перейдет во Францию:
Олимпик Марсель близится к соглашению с Русланом Малиновским! Переговоры с Аталантой сейчас на завершающей стадии по переходу на постоянной основе. Уже достигнута полная договоренность о личных условиях с игроком. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе, – написал Романо.
Ранее сообщалось, что Марсель уволил место специально под Руслана Малиновского. Французский клуб покинул атакующий полузащитник Жерсон, перешедший в бразильский Фламенго.
Марсель ранее настаивал на сумме в 15 миллионов евро Малиновского, но Аталанта требовала 20 миллионов евро за украинца. Какие условия согласия достигли стороны относительно украинца – пока неизвестно.
Потенциальный клуб Малиновского
- Марсель занимает третье место в Лиге 1, находясь в зоне плей-офф Лиги Чемпионов.
- Команда отстает от лидера чемпионата ПСЖ на 8 очков.
- Французский клуб вылетел из еврокубов, заняв последнее место в группе ЛЧ, потеряв путевку в ЛЕ на последних секундах матча.