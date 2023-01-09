Французький Олімпік стане третім закордонним клубом у кар'єрі Руслана Маліновського. Атакувальний хавбек вже прибув до Марселю, де найближчим часом мають оголосити про його трансфер.
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Тудор не знає де гратиме Маліновський
Головний тренер французького клубу Ігор Тудор вперше прокоментував трансфер гравця збірної України. Проте хорватський фахівець ще не визначився з місцем на полі, яке займе Маліновський.
Маліновський був метою минулого літа. Я сподіваюся, що найближчим часом все буде завершено. Він якісний гравець, у нього хороша ліва нога та високий рівень гри. Щодо решти питань, то ми подивимося, чи буде він нападником або атакуючим хавом,
– зауважив Тудор.
Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що угода між Аталантою та Марселем щодо Маліновського на завершальній стадії. 29-річний хавбек перейде до французького клубу на повноцінній основі. Сума трансферу поки що не відомо, раніше були розмови про 20 мільйонів євро.