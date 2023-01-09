Французький Олімпік стане третім закордонним клубом у кар'єрі Руслана Маліновського. Атакувальний хавбек вже прибув до Марселю, де найближчим часом мають оголосити про його трансфер.

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Тудор не знає де гратиме Маліновський

Головний тренер французького клубу Ігор Тудор вперше прокоментував трансфер гравця збірної України. Проте хорватський фахівець ще не визначився з місцем на полі, яке займе Маліновський.

Маліновський був метою минулого літа. Я сподіваюся, що найближчим часом все буде завершено. Він якісний гравець, у нього хороша ліва нога та високий рівень гри. Щодо решти питань, то ми подивимося, чи буде він нападником або атакуючим хавом,

– зауважив Тудор.

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що угода між Аталантою та Марселем щодо Маліновського на завершальній стадії. 29-річний хавбек перейде до французького клубу на повноцінній основі. Сума трансферу поки що не відомо, раніше були розмови про 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що після 17 матчів Марсель посідає третє місце в Лізі 1, перебуваючи в зоні плей-оф Ліги Чемпіонів. Від лідера чемпіонату ПСЖ "біло-сині" відстають на 8 очок. Свій найближчий матч Марсель проведе 11 січня проти Труа. Очікується, що разом із командою на гру відправиться Руслан Маліновський.