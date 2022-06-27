"Подарить хоть какую-то радость украинцам": Вернидуб не хочет, чтобы сезон УПЛ сыграли за границ

Новоиспеченный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды к новому сезону. Наставник хочет, чтобы чемпионат сыграли в родной Украине.

Вернидуб: Лично я не вижу в этом необходимости

Подготовка криворожского клуба поделена на три части. Финальный этап тренировочного процесса команды пройдет в западном регионе Украины. Кривбасс не будет уезжать за границу.

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Юрий Вернидуб уверен, что благодаря ВСУ украинские клубы смогут провести чемпионат в родной стране, а не за ее пределами, как хотят сделать несколько лидеров УПЛ. Наставник не видит необходимости уезжать за границу, чтобы провести сезон.

Лично я не вижу в этом необходимости и очень хочу, чтобы этот сезон мы провели на родной земле, в Украине. Но подарили людям какую-нибудь радость. Чтобы они понимали, да, у нас очень тяжелое положение: война. Но даже при таких условиях мы можем доставлять им радость и играть в футбол. Это то, чего я очень хочу,

– рассказал Вернидуб.

Напомним, что Юрий Вернидуб будет совмещать работу тренера со службой в ВСУ. Для этого футбольного вождя перевели в Кривой Рог.

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