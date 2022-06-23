Невероятный поступок тренера
Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, почему бывший вождь Зари и Шерифа принял решение возглавить дебютанта УПЛ.
До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас
Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу.
Дело в том, что Караманице помогал дивизии, в которой служит тренер. В частности, президент клуба из Кривого Рога продолжает помогать украинским военным.
Новый клуб Вернидуба
- В первые дни полномасштабного вторжения Юрий Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. До этого он был в Молдове, где возглавлял футбольный клуб Шериф.
- В начале июня Шериф на своем официальном сайте простился с Вернидубом. В сообщении молдавского клуба говорится, что прекращение сотрудничества произошло по инициативе украинского специалиста.
- Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.
- 21 июня Кривбасс объявил о новом тренере – Юрии Вернидубе. С 56-летним украинцем подписан контракт на три года.
- Криворожская команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.
- Новый клуб тренера сделал мощный ролик, в котором вспомнил, как Вернидуб во главе молдавского Шерифа "нагибал" Реал в Лиге чемпионов.
- Кроме Шерифа, украинский специалист работал в солигорском Шахтере, Заре и запорожском Металлурге.