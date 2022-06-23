Невероятный поступок тренера

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, почему бывший вождь Зари и Шерифа принял решение возглавить дебютанта УПЛ.

До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас

Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу.

Дело в том, что Караманице помогал дивизии, в которой служит тренер. В частности, президент клуба из Кривого Рога продолжает помогать украинским военным.

Новый клуб Вернидуба