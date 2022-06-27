Вернидуб: Особисто я не бачу в цьому необхідності

Підготовка криворізького клубу поділена на три частини. Фінальний етап тренувального процесу команди відбудеться у західному регіоні України. Кривбас не буде виїжджати за кордон.

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Юрій Вернидуб впевнений, що завдяки ЗСУ українські клуби зможуть провести чемпіонат у рідній країні, а не за її межами, як це хочуть зробити декілька лідерів УПЛ. Наставник не бачить необхідності виїжджати за кордон, щоб провести сезон.

Особисто я не бачу в цьому необхідності й дуже хочу, аби цей сезон ми провели на рідній землі, в Україні. Та подарували людям якусь радість. Аби вони розуміли, так, у нас дуже важке становище: війна. Але навіть за таких умов ми можемо приносити їм радість та грати у футбол. Це те, чого я дуже хочу,

– розповів Вернидуб.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб поєднуватиме роботу тренера зі службою у ЗСУ. Для цього футбольного керманича перевели у Кривий Ріг.

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