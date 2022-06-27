Вернидуб: Особисто я не бачу в цьому необхідності
Підготовка криворізького клубу поділена на три частини. Фінальний етап тренувального процесу команди відбудеться у західному регіоні України. Кривбас не буде виїжджати за кордон.
До теми Вернидуб розкрив плани підготовки Кривбасу перед поверненням в УПЛ
Юрій Вернидуб впевнений, що завдяки ЗСУ українські клуби зможуть провести чемпіонат у рідній країні, а не за її межами, як це хочуть зробити декілька лідерів УПЛ. Наставник не бачить необхідності виїжджати за кордон, щоб провести сезон.
Особисто я не бачу в цьому необхідності й дуже хочу, аби цей сезон ми провели на рідній землі, в Україні. Та подарували людям якусь радість. Аби вони розуміли, так, у нас дуже важке становище: війна. Але навіть за таких умов ми можемо приносити їм радість та грати у футбол. Це те, чого я дуже хочу,
– розповів Вернидуб.
Нагадаємо, що Юрій Вернидуб поєднуватиме роботу тренера зі службою у ЗСУ. Для цього футбольного керманича перевели у Кривий Ріг.
Кривбас повертається в УПЛ
- Криворізький клуб після відродження вперше зіграє в елітному дивізіоні. За перше коло Кривбас посів друге місце у таблиці Першої ліги. За 20 зіграних турів команда здобула 42 очки.
- 21 червня клуб офіційно презентував Юрія Вернидуба. Наставник підписав контракт на три роки.
- 56-річний фахівець впевнений, що призначення піде на користь ЗСУ. Кривбас привітав нового наставника яскравим роликом.
- Згодом стало відомо, що він не міг відмовити керівництву клубу. Президент команди сильно допомагає підрозділу наставника.