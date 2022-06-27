Вернидуб: Лично я не вижу в этом необходимости
Подготовка криворожского клуба поделена на три части. Финальный этап тренировочного процесса команды пройдет в западном регионе Украины. Кривбасс не будет уезжать за границу.
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Юрий Вернидуб уверен, что благодаря ВСУ украинские клубы смогут провести чемпионат в родной стране, а не за ее пределами, как хотят сделать несколько лидеров УПЛ. Наставник не видит необходимости уезжать за границу, чтобы провести сезон.
Лично я не вижу в этом необходимости и очень хочу, чтобы этот сезон мы провели на родной земле, в Украине. Но подарили людям какую-нибудь радость. Чтобы они понимали, да, у нас очень тяжелое положение: война. Но даже при таких условиях мы можем доставлять им радость и играть в футбол. Это то, чего я очень хочу,
– рассказал Вернидуб.
Напомним, что Юрий Вернидуб будет совмещать работу тренера со службой в ВСУ. Для этого футбольного вождя перевели в Кривой Рог.
Кривбасс возвращается в УПЛ
- Криворожский клуб после возрождения впервые сыграет в элитном дивизионе. За первый круг Кривбасс занял второе место в таблице Первой лиги. За 20 сыгранных туров команда завоевала 42 очка.
- 21 июня клуб официально представил Юрия Вернидуба. Наставник подписал контракт на три года.
- 56-летний специалист уверен, что назначение пойдет в пользу ВСУ. Кривбасс приветствовал нового наставника ярким роликом.
- Впоследствии стало известно, что он не мог отказать руководству клуба. Президент команды очень помогает подразделению наставника.