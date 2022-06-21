Специалист не отказывается от своих воинских обязанностей
Вернидуб в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.
До слова "Назавжди залишиться в історії клубу": Шериф офіційно попрощався з Вернидубом
Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде.
– указано в официальном письме от Министерства обороны в адрес клуба.
С 56-летним украинцем был подписан контракт на 3 года.
В его тренерский штаб вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко. Тренером вратарей остается Тарас Гребенюк.
Кроме основных обязанностей, специалист будет помогать клубу в его активной волонтерской деятельности.
Тренерская карьера Вернидуба
- Украинский специалист раньше работал в Шерифе, солигорском Шахтере, Заре и запорожском Металлурге.
- В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.
- За время работы в Молдове Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, где смог обыграть Реал и Шахтер, гарантировав место в плей-офф Лиги Европы.
- Команда под его руководством выиграла чемпионат страны сезона 2021/2022, но в последних матчах первенства футболисты работали с ассистентами тренера.
- В начале июня Шериф на своем официальном сайте простился с Вернидубом. В сообщении молдавского клуба говорится, что прекращение сотрудничества произошло по инициативе украинского специалиста.