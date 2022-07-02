Там, где я был раньше, было очень горячо, – Вернидуб о службе в ВСУ

Полномасштабное вторжение России в Украину навсегда изменило жизнь всех украинцев, исключением не стал Юрий Вернидуб. Футбольный наставник вернулся в родную страну, где вступил в ряды ВСУ.

Вернидуб: Никто меня не увольнял из рядов ВСУ, я не подписывал контракт

45-летний наставник бросил работу в молдавском Шерифе и отправился защищать Украину от российского врага. Уже 27 февраля Юрий Вернидуб пошел по мобилизации. Наставник не подписывал ни одного контракта, поэтому его никто не увольнял из ВСУ.

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Из-за назначения на должность главного тренера Кривбасса Вернидуба-старшего перевели на службу в Кривой Рог. Наставник будет совмещать работу в клубе со службой в ВСУ. Хотя до этого футбольный специалист не понимал, как во время войны можно заниматься тренерством, но его убедили вернуться в любимое дело.

Если мне позвонят по телефону и скажут, что нужно явиться по месту моей службы, то я должен сразу это сделать. Переодеться в свою военную форму и поехать туда, где я приписан. Я уже пару раз ездил. Чтобы меня видели, познакомиться с ребятами. Там, где я был раньше, было очень "весело и горячо",

– сказал тренер.

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