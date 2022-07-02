Патриот до глубины души

56-летний специалист взял оружие в руки, чтобы выгнать врага из своей страны. Юрий Вернидуб пополнил ряды ВСУ, но теперь будет совмещать службу с тренерской работой.

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Вернидуб-старший возглавил Кривбасс, возвращающийся к выступлениям в УПЛ после своего возрождения. Для этого его даже перевели на службу в Кривой Рог.

Украинский наставник не раз отличался патриотическими заявлениями, а его поступок покинуть молдавский Шериф ради защиты Украины вызывает только уважение и аплодисменты.

В объективы клубного фотографа Кривбаса попала татуировка Вернидуба, которую он сделал после вступления в ВСУ. Интересно, что наставник был категорически против отца, запрещал их делать жене и своим детям.



Патриотическое тату Вернидуба / Фото Кривбасса

Теперь на руке успешного тренера красуется флаг Украины, герб и лозунг "Слава Украине". Красоты добавляют колосья пшеницы и веточки красной калины, которые являются символами страны.



Вернидуб сделал тату / Фото Кривбасса

Юрий Вернидуб рассказал, что захотел сделать тату после слов кафиров "у кого есть тату - это нацисты. Это подтолкнуло его, чтобы изменить свои принципы. Тату наставник сделал в части, а его набивка длилась 5 часов.