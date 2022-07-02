Вернидуб: Ніхто мене не звільняв з лав ЗСУ, я не підписував контракт
45-річний наставник покинув роботу у молдовському Шерифі та пішов захищати Україну від російського ворога. Вже 27 лютого Юрій Вернидуб пішов по мобілізації. Наставник не підписував жодного контракту, тому його ніхто не звільняв із ЗСУ.
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Через призначення на посаду головного тренера Кривбаса Вернидуба-старшого перевели на службу у Кривий Ріг. Наставник поєднуватиме роботу у клубі зі службою у ЗСУ. Хоча до цього футбольний спеціаліст не розумів, як під час війни можна займатись тренерством, але його переконали повернутись до улюбленої справи.
Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з’явитися за місцем моєї служби, то я повинен одразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму та поїхати туди, де я приписаний. Я вже пару разів їздив. Щоб мене бачили, познайомитися з хлопцями. Там, де я був раніше, було дуже "весело та гаряче",
– сказав тренер.
Останні новини зі табору Кривбаса
- Нагадаємо, що від 21 червня 2022 року Юрій Вернидуб офіційно є головним тренером Кривбаса. Криворізький клуб уклав контракт із спеціалістом терміном на три роки.
- Під його керівництвом команда вже готується до нового сезону УПЛ, який повинен стартувати у серпні цього року. Увесь тренувальний процес буде на території України.
- Кривбас вперше за часи свого відродження повертається в елітний український дивізіон. У минулому сезоні клуб став другим у Першій лізі країни.
- Вернидуб повертається до роботи в УПЛ. Раніше наставник успішно очолював луганську Зорю.
- Після призначення Вернидуба клуб зробив вже шість трансферів. Із них слід відзначити прихід Віталія Вернидуба, сина наставника команди, та Дмитра Хомченовського, колишнього футболіста збірної України.