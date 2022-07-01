Добавят команде опыта

Последние два подписания можно назвать звездными для клуба. Футболки Кривбасса одели бывший футболист сборной Украины Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб, сын главного тренера Юрия Вернидуба, недавно возглавивший команду из Кривого Рога.

Интересно узнать Заря презентовала новый тренерский штаб

Оба опытных футболиста уже раньше играли за Кривбасс. Хомченовский выступал в марте 2010-го до конца того же года. Вернидуб-младший – шесть месяцев в 2017 году.

Последним клубом в карьере Вернидуба стала Заря, за которую в прошлом сезоне отыграл 18 матчей, в которых отличился одним ассистом и 10 желтыми карточками.

Хомченовский тоже является бывшим игроком Зари, за которую в сезоне-2021/2022 провел 22 поединка. За сыгранное время сделал одну голевую передачу.

Ранее Кривбасс усилился Тимуром Стецьковым, Андреем Понедельниковым, Тимуром Кораблином и Денисом Устименко. Это первые новички команды, которой теперь руководствоваться Юрий Вернидуб. Отметим, что наставник будет совмещать работу в Кривбассе со службой в ВСУ в Кривом Роге.

Напомним, что Кривбасс впервые возвращается после своего возрождения в УПЛ. В прошлом сезоне, который война окончила досрочно, криворожский клуб стал вторым в Первой лиге Украины.