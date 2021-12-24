Тренер Эвертона неожиданно отреагировал на трансфер футболиста сборной Украины

Наставник Эвертона Рафаэль Бенитес встретился с прессой в преддверии матча 19 тура чемпионата Англии против Бернли. Коуч не подтвердил анонсированный ранее переход защитника Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко.

Во время беседы с журналистами у испанского специалиста поинтересовались, какой будет дальнейшая судьба француза Люки Диня в случае появления в команде Миколенко. Тот проигнорировал украинца и лишь сделал комплимент своему нынешнему подопечному.

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"Не знаю, что произойдет перед матчем, но сейчас он в составе. Хочу внести ясность – Динь с самого начала был ключевым игроком для нас. Это важный игрок, он много работает во время матчей и тренировок. Люка – наш игрок", – заявил Бенитес.

Что известно о переходе Миколенко