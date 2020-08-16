Защитник сборной Украины Игорь Пластун был раскритикован наставником "Гента" после двух матчей в чемпионате Бельгии. Клуб украинца проиграл два матча, в которых Игорь забивал голы.

Главный тренер "Гента" Йессо Торуп поделился мнением об Игоре Пластуне в комментарии Voetbal Belgie.

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Наставник бельгийцев похвалил Пластуна за голы, но остался недоволен игрой Игоря в защите.

"Приятно, что Пластун уже дважды забил в этом сезоне, но я все равно рассчитываю на его игру в обороне. Пока он не настолько хорошо играл в защите.

Мы уже пропустили четыре мяча за два матча. И это вина всей команды, а не только Пластуна", – сказал Торуп.

Как сыграл Пластун

В рамках 1-го тура "Гент" на выезде проиграл "Сент-Трюйдену". Единственный гол в составе "Гента" провел Пластун.

Украинец успел стать антигероем своей команды в той игре. Пластун вместе с вратарем виноват во втором пропущенном голе своей команды, который стал решающим.

Игорь и голкипер Камински столкнулись, в результате чего украинец еще и получил травму.

Во втором туре "Гент" с таким же счетом уступил "Кортрейку". Пластун также отметился забитым голом.