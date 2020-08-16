Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" Богдан Сарнавский рассказал о киевском периоде своей карьеры. Новоиспеченный вратарь "Днепра-1" уверен, что не получил шанса в "Динамо".

Сарнавский в интервью сайту "Днепра-1" рассказал об отчислении из "Динамо" в подростковом возрасте.

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25-летний голкипер признался, что был обижен и хотел доказать, что "Динамо" ошиблось.

Была обида. Был уверен, что меня убрали не по спортивному принципу. И я это доказал. Через полгода меня звали назад, но я отказал. А через три года дебютировал в высшей лиге,

– сказал Богдан.

Однако, по словам Сарнавского, для него матчи против "Динамо" не принципиальны.

"Нет. Каждый соперник должен быть принципиальным, ведь надо выходить и завоевывать три очка", – резюмировал Сарнавский.

Что известно о Сарнавском?

Богдан – воспитанник "Динамо", в системе которого был в 2001-2008 годах. Выступал за киевский Арсенал, донецкий "Шахтер", российскую "Уфу", полтавскую "Ворсклу" и ровненский "Верес".

В прошлом сезоне Сарнавский защищал цвета ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.

За львовян в сезоне 2019/2020 Богдан провел 26 матчей. В его активе 6 матчей "на ноль". За плечами вратаря более 70 матчей за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.