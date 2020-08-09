В Бельгии начался новый сезон Лиги Жупиле. В воскресенье, 9-го августа, первый официальный матч в сезоне проводит "Гент", в котором выступают сразу трое игроков сборной Украины.

"Гент" в рамках 1-го тура на выезде играет против "Сент-Трюйден", пишет 24 канал. После первого тайма счет в матче 1:1.

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Результативный Пластун

Счет в игре открыли гости. После неудачных действий Игоря Пластуна хозяева поля вышли вперед на второй минуте. Гол в свой актив записал Сузуки.

До завершения первого тайма "Гент" сравнял счет. Пластун исправился за первый гол и во время углового ударом головой отличился в воротах "Сент-Трюйден".

Смотрите видео гола Пластуна

Кроме Пластуна, участие в матче принимают игроки сборной Украины Роман Яремчук и Роман Безус.

В прошлом сезоне "Гент" стал серебряным призером чемпионата Бельгии. Сезон был завершен досрочно из-за карантина.