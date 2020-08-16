Захисник збірної України Ігор Пластун був розкритикований наставником "Гента" після двох матчів у чемпіонаті Бельгії. Клуб українця програв два матчі, в яких Ігор забивав голи.

Головний тренер "Гента" Йессо Торуп поділився думкою про Ігоря Пластуна у коментарі Voetbal Belgie.

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Наставник бельгійців похвалив Пластуна за голи, але залишився незадоволеним грою Ігоря у захисті.

"Приємно, що Пластун вже двічі забив у цьому сезоні, але я все одно розраховую на його гру в обороні. Поки він не настільки добре грав у захисті.

Ми вже пропустили чотири м'ячі за два матчі. І це вина всієї команди, а не тільки Пластуна", – сказав Торуп.

Як зіграв Пластун

У рамках 1-го туру "Гент" на виїзді програв "Сент-Трюйдену". Єдиний гол у складі "Гента" провів Пластун.

Українець встиг стати антигероєм своєї команди у тій гри. Пластун разом з воротарем винен у другому пропущеному полі своєї команди, який став вирішальним.

Ігор та голкіпер Камінскі зіштовхнулися, внаслідок чого українець ще й отримав травму.

У другому турі "Гент" з таким же рахунком поступився "Кортрейку". Пластун також відзначився забитим голом.