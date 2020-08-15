Футболист сборной Украины Игорь Пластун отметился голом в чемпионате Бельгии во втором матче подряд. Игрок "Гента" забил "Кортрейку", однако его команда потерпела поражение.

"Гент" и "Кортрейк" встречались в рамках второго тура чемпионата Бельгии. Поединок завершился победой "Кортрейка" со счетом 2:1, пишет 24 канал.

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Счет в игре открыли гости. На 22 минуте голом отметился Моффи.

После перерыва "Гент" отыгрался. Украинский защитник Игорь Пластун пришел в штрафную гостей на угловой. После подачи от Кумса Пластун отметился голом.

Смотрите видео гола Пластуна

К сожалению для "Гента", гола Пластуна оказалось недостаточно, чтобы спасти игру. На 84-й минуте Ван дер Брюгген принес "Кортрейку" победу.

Таким образом, "Гент" проиграл во второй раз и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Участие в игре также приняли футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Роман Безус.

Результативный Пластун

Для игрока сборной Украины это второй гол в двух стартовых матчах "Гента" в сезоне 2020/2021.

В рамках 1-го тура "Гент" на выезде проиграл "Сент-Трюйдену". Единственный гол в составе "Гента" провел Пластун.

В то же время украинец успел стать антигероем своей команды в той игре. Пластун вместе с вратарем виновен во втором пропущенном голе своей команды, который стал решающим.

Игорь и голкипер Камински столкнулись, в результате чего украинец еще и получил травму.