Украинский нападающий Роман Яремчук не забил пенальти в матче Лиги Европы. В итоге его "Гент" уступил дома немецкому "Хоффенхайму".

Яремчук заработал пенальти на 14-й минуте матча. И сам пошел выполнять его. Но переиграть с отметки Бауманна украинцу не удалось – голкипер "Хоффенхайма" угадал направление удара и отбил мяч.

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Яремчук не забил пенальти при ничейном счете 0:0. Уже после этого гостям удалось отличиться трижды (первый из голов был забит с пенальти). В компенсированное время Кляйдист, вышедший на замену, сократил отставание, но Баумгартнер забил четвертый гол за гостей. В итоге "Гент" уступил дома 1:4.

Видеообзор матча Гент – Хоффенхайм

Главный тренер "Гента" Вим Де Деккер остался не слишком доволен тем, что Яремчук не реализовал пенальти. Ведь в таком случае его команда вышла вперед бы в этом матче. И результат матча мог бы быть совсем другим.

"У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому. Собираемся ли мы скорректировать этот список – возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды", – заявил после матча Вим Де Деккер.

Стоит добавить, что Яремчук в этом сезоне сыграл за "Гент" в 11 матчах. Нападающий забил всего три гола. В матче против "Беерсхота" он оформил дубль. Еще один гол он забил в ворота "Серкль Брюгге" с пенальти, но его команда проиграла 5:2.