Український нападник Роман Яремчук не забив пенальті у матчі Ліги Європи. У підсумку його "Гент" поступився вдома німецькому "Хоффенхайму"

Яремчук заробив пенальті на 14-й хвилині матчу. І сам пішов виконувати його. Але переграти з позначки Бауманна українцю не вдалося – голкіпер "Хоффенхайму" вгадав напрям удару та відбив м'яч.

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Яремчук не забив пенальті за нічийного рахунку 0:0. Вже після цього гостям вдалося відзначитися тричі (перший з голів було забито з пенальті). У компенсований час Кляйдіст, який вийшов на заміну, скоротив відставання, але Баумгартнер забив четвертий гол за гостей. У підсумку "Гент" поступився вдома 1:4.

Відеоогляд матчу Гент – Хоффенхайм

Головний тренер "Гента" Вім Де Деккер залишився не надто задоволений тим, що Яремчук не реалізував пенальті. Адже в такому випадку його команда вийшла вперед би в цьому матчі. І результат матчу міг бути зовсім інший.

"У нас є список пенальтистів, Яремчук все ще в ньому. З цього приводу є домовленість. Це розчарування для нього і команди, що він промахнувся. В разі голу матч міг би скластися по-іншому. Чи збираємося ми скорегувати цей список – можливо. Але я не хочу зараз багато про це говорити. Ми повинні обговорити це всередині команди", – заявив після матчу Вім Де Деккер.

Варто додати, що Яремчук в цьому сезоні зіграв за "Гент" в 11 матчах. Нападник забив лише три голи. В матчі проти "Беєрсхота" він оформив дубль. Ще один гол він забив у ворота "Серкль Брюгге" з пенальті, але його команда програла 5:2.