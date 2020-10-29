Нападающий "Гента" Роман Яремчук не забил "Хоффенхайму" с пенальти в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

24-летний украинец не смог переиграть Оливера Бауманна с 11-метровой отметки на 14-й минуте, пишет 24 канал.

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Видео нереализованного пенальти Яремчука

Яремчук хочет покинуть "Гент"

Украинский нападающий не скрывает, что хочет покинуть бельгийский клуб. Об этом Яремчук заявлял публично.

Однако "Гент" отказался отпустить Романа в последнее трансферное окно, хотя давал футболисту обещание, что примет предложение по его трансферу.

Кроме "Ньюкасла", на Яремчука длительное время претендовала итальянская "Рома".

Специализированный портал Transfermarkt оценил его в 11 млн евро. Контракт Романа с "Гентом" действует до лета 2023-го.

В текущем сезоне нападающий забил 4 гола (2 с пенальти) и сделал 2 ассиста в 12 матчах за бельгийский клуб.