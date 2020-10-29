Как украинец Яремчук не реализовал пенальти в матче Лиги Европы: видео
Нападающий "Гента" Роман Яремчук не забил "Хоффенхайму" с пенальти в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
24-летний украинец не смог переиграть Оливера Бауманна с 11-метровой отметки на 14-й минуте, пишет 24 канал.
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Видео нереализованного пенальти Яремчука
Яремчук хочет покинуть "Гент"
Украинский нападающий не скрывает, что хочет покинуть бельгийский клуб. Об этом Яремчук заявлял публично.
Однако "Гент" отказался отпустить Романа в последнее трансферное окно, хотя давал футболисту обещание, что примет предложение по его трансферу.
Кроме "Ньюкасла", на Яремчука длительное время претендовала итальянская "Рома".
Специализированный портал Transfermarkt оценил его в 11 млн евро. Контракт Романа с "Гентом" действует до лета 2023-го.
В текущем сезоне нападающий забил 4 гола (2 с пенальти) и сделал 2 ассиста в 12 матчах за бельгийский клуб.