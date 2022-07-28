Тренер Фенербахче назвал ключевые причины вылета от Динамо из Лиги чемпионов

Турецкое Фенербахче не смогло на своем поле победить Динамо. Главный тренер Жорже Жезуш прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Жезуш: Красная карточка – решающий фактор

Португальский наставник отметил хорошую игру своих подопечных в первом тайме, когда Фенербахче полностью превосходило соперника по ударам. По мнению Жорже Жузеша, ключевым и переломным моментом в игре стало исключение Исмаила Юксека. На 53-й минуте футболист получил вторую желтую, которая автоматически превратилась в красную карточку.

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Мои ребята сражались и сохраняли настроение даже после того, как Валенсия не забил пенальти. Конечно, сейчас никакой радости нет, но они должны идти с высоко поднятыми головами. Они бились до конца, просто наших физических возможностей не хватило на дополнительное время. Трудно бегать еще 30 минут без одного игрока. Но красная карточка – решающий фактор,

– заверил Жезуш.

"Не люблю много говорить о судьях"

Главный тренер Фенербахче отметил организованную игру Динамо, являющееся непростым соперником для любой команды. Жезуш убежден, что одной из главных причин поражения стала сыгранность команды, которая лучше у киевского клуба. Хотя Динамо из-за войны тоже потеряло футболистов и уже давно не имело официальных поединков.

Не люблю много говорить о судьях, но считаю отмененный гол Кинга нормальным. Также красная Исмаила – очень резкое решение. Он молодой парень, дебютант Лиги чемпионов, как и многие у нас. Итого мы тренируемся пять недель, а наш соперник играет одной командой пять лет. Это и привело к поражению,

– ответил португальский специалист.

Напомним, что первая встреча закончилась нулевой мировой, а в ответном матче Динамо обыграло Фенербахче – 1:2. Победители голы в составе "бело-синих" забили Виталий Буяльский и Александр Караваев.