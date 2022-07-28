Жезуш: Та червона картка – вирішальний фактор

Португальський наставник відзначив хорошу гру своїх підопічних у першому таймі, коли Фенербахче повністю переважало суперника за ударами. На думку Жорже Жузеша, ключовим та переломним моментом у грі стало вилучення Ісмаїла Юксека. На 53-й хвилині футболіст отримав другу жовту, яка автоматично перетворилась у червону картку.

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Мої хлопці боролися та зберігали настрій навіть після того, як Валенсія не забив пенальті. Звісно, зараз ніякої радості немає, але вони повинні йти з високо піднятими головами. Вони билися до кінця, просто наших фізичних можливостей не вистачило на додатковий час. Важко бігати ще 30 хвилин без одного гравця. Та червона картка – вирішальний фактор,

– запевнив Жезуш.

"Не люблю багато говорити про суддів"

Головний тренер Фенербахче відзначив організовану гру Динамо, яке є непростим суперником для будь-якої команди. Жезуш переконаний, що однією з головних причин поразки стала зіграність команди, яка краща у київського клубу. Хоча Динамо через війну теж втратило футболістів та вже давно не мало офіційних поєдинків.

Не люблю багато говорити про суддів, але вважаю скасований гол Кінга нормальним. Також червона Ісмаїлу – дуже різке рішення. Він молодий хлопець, дебютант Ліги чемпіонів, як і багато хто в нас. Разом ми тренуємось п'ять тижнів, а наш суперник грає однією командою п'ять років. Це й призвело до поразки,

– відповів португальський спеціаліст.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилась нульовою мировою, а у матчі-відповіді Динамо переграло Фенербахче – 1:2. Переможці голи у складі "біло-синіх" забили Віталій Буяльський та Олександр Караваєв.