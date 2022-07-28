Луческу: Ребята отдали все силы на поле

"Мистер" рассказал, что команда хорошо подготовилась к ответному матчу, разобрала ошибки, которые были в первом поединке с Фенербахче. Поэтому киевлянам удалось выдержать стартовое давление соперника в Стамбуле.

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"Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре за последние пять дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно в первом тайме, поскольку знали, что Фенербахче начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы добились успеха в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить", – рассказал Мирча Луческу.

"Мы заслужили победу в этом квалификационном раунде"

Румынский наставник Динамо заявил, что оба коллектива выдали добротный матч. По мнению Луческу, его подопечные заслужили победу и прошли в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Это был очень хороший матч между двумя сильнейшими командами. Я очень рад, что моя команда сумела поддержать хороший физический уровень до конца матча. Думаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде,

– ответил "Мистер".

Также главный коуч Динамо прокомментировал удаление футболиста Фенербахче Юксека, который в первом и втором тайме заработал по желтой карточке и оставил свою команду в меньшинстве.

Юксек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, которая нуждалась в физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле было великое сражение,

– подытожил Мирча.

Напомним, что Фенербахче играло в десяти с 53-й минуты встречи.

Волевая победа Динамо