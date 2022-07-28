Луческу: Ребята отдали все силы на поле
"Мистер" рассказал, что команда хорошо подготовилась к ответному матчу, разобрала ошибки, которые были в первом поединке с Фенербахче. Поэтому киевлянам удалось выдержать стартовое давление соперника в Стамбуле.
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"Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре за последние пять дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно в первом тайме, поскольку знали, что Фенербахче начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы добились успеха в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить", – рассказал Мирча Луческу.
"Мы заслужили победу в этом квалификационном раунде"
Румынский наставник Динамо заявил, что оба коллектива выдали добротный матч. По мнению Луческу, его подопечные заслужили победу и прошли в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Это был очень хороший матч между двумя сильнейшими командами. Я очень рад, что моя команда сумела поддержать хороший физический уровень до конца матча. Думаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде,
– ответил "Мистер".
Также главный коуч Динамо прокомментировал удаление футболиста Фенербахче Юксека, который в первом и втором тайме заработал по желтой карточке и оставил свою команду в меньшинстве.
Юксек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, которая нуждалась в физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле было великое сражение,
– подытожил Мирча.
Напомним, что Фенербахче играло в десяти с 53-й минуты встречи.
Волевая победа Динамо
- Фенербахче больше создало у ворот Динамо, но первыми нули на табло размочили гости. Буяльский замкнул прострел Кендзеры. Отметим, что после этого мяч фанаты Фенербахче начали скандировать имя и фамилию российского руководителя. Такие возгласы были в его поддержку.
- Был киевским клуб близок к тому, чтобы оформить победу в основное время. Но на 89-й минуте он пропустил от Салая. Победитель поединка определился в дополнительное время.
- На 114-й минуте Караваев в красивом стиле вывел автор победного гола команды. В итоге – 1:2, победа Динамо. Киевляне проходят в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где подопечные Мирчи Луческу сыграют против Штурма (Австрия).