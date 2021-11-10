Тренер Джошуа спас британцу будущее в бою с Усиком, – отец Тайсона Фьюри

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, рассказал, почему наставник Энтони Джошуа спас британского боксера в первом поединке против Александра Усика. Если бы не он, то реванша между бойцами уже не было.

"Тренер пытался удержать его на ногах"

Причиной поражения Энтони Джошуа в первом поединке с Александром Усиком стала неправильно выстроенная тактика тренера британца Роберта Маккрекена. После этого боя Джошуа находится в поисках нового наставника.

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По мнению отца Тайсона Фьюри, есть в работе Маккрекена огромная заслуга. Он считает, что тренер спас своего подопечного от мощного нокаута от Усика и досрочного завершения поединка. Наставник делал все возможное, чтобы удержать Джошуа на ногах на протяжении всех 12 раундов.

Роберт Маккрекен пытался удержать его на ногах. Он советовал ему дойти до 12 раунда и не проиграть досрочно. Я думаю, если бы Джошуа сражался иначе, то был бы остановлен. Усик нокаутировал бы его. Это было похоже на осторожность, когда ты радуешься второму месту. Что ты можешь сделать, когда твой боксер сражается с таким настроением? Твоя работа как тренера – продолжать держать его на ногах,

– заявил Джон Фьюри.

"Представьте, если бы Усик его победил досрочно?"

Фредди Роуч согласились помочь Джошуа в подготовке к реваншу. "Железный Майк" даже сказал, что такая работа с Энтони была бы для него за честь.

Победил Энтони или нет – это уже другой вопрос. По словам отца Тайсона, Маккрекен спас будущее Джошуа, который уже весной 2022 попытается взять реванш у украинца. Джон Фьюри считает, если Усику удалось досрочно завершить бой победой над британцем, то у Джошуа уже не было бы шанса на второй поединок с Александром.

Представьте, если бы Усик победил его досрочно? После этого с Джошуа было бы покончено навсегда, не правда ли? Я думаю, что Маккрекен спас его будущее. Джошуа может вернуться после поражения, поскольку оно не было таким уж плохимй. И это поражение получилось таким благодаря Маккрекену. Роб – неплохой специалист,

– заявил Фьюри-старший.

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