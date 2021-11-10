"Тренер намагався втримати його на ногах"
Причиною поразки Ентоні Джошуа у першому поєдинку з Олександром Усиком стала неправильна вибудована тактика тренера британця Роберта Маккрекена. Після цього бою Джошуа перебуває у пошуках нового наставника.
До теми Допомогти Джошуа підготуватись до реваншу з Усиком було б для мене великою честю, – Майк Тайсон
"Уявіть, якби Усик його переміг достроково?"
Переміг Ентоні чи ні – це вже інше запитання. За словами батька Тайсона, Маккрекен врятував майбутнє Джошуа, який вже навесні 2022 року спробує взяти реванш в українця. Джон Ф'юрі вважає, якби Усику вдалось достроково завершив бій перемогою над британцем, то у Джошуа вже не було б шансу на другий поєдинок із Олександром.
Уявіть, якби Усик його переміг достроково? Після цього з Джошуа було б покінчено назавжди, чи не так? Я думаю, що Маккрекен врятував його майбутнє. Джошуа може повернутися після поразки, оскільки вона не була такою вже поганою. І ця поразка вийшла такою завдяки Маккрекену. Роб – непоганий фахівець,
– заявив Ф'юрі-старший.
Усик – Джошуа: коротко про протистояння
- Їх перший поєдинок відбувся у ніч на 26 вересня 2021 року. Бій тривав усі 12 раундів, хоча міг завершитись вже в останньому. Усик притиснув Джошуа до канатів, але фінальний гонг врятував британця від потенційного нокауту.
- Усі судді віддали перемогу Олександру, який повністю домінував протягом зустрічі.
- У лютому – березні 2022 року боксери знову вийдуть на один ринг, щоб провести реванш. Цей двобій буде останнім в історії протистоянь між Усиком та Джошуа. Трилогії не буде. Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.