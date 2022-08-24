Шмидт: Мы заслужили играть в Лиге чемпионов

Во втором матче Бенфика продемонстрировала еще лучшую игру. Три мяча влетели в ворота Георгия Бущана в Лиссабоне. В свою очередь свои владения "орлы" оставили "на замке". В итоге – 3:0, победа португальского клуба. А по итогам двух поединков счёт 5:0 в пользу португальцев.

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер Бенфики выделил не только результат, но и ту игру, которую его команда показала на футбольном поле. "Орлы" заслужили место в групповом раунде Лиги чемпионов.

Я рад не только потому, что мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, но и потому, как мы играли. Мы были хорошей командой, мы заслужили играть в Лиге чемпионов. Мотивация игроков была самой высокой, и они добились того, чего хотели. Это был прекрасный вечер для нас,

– рассказал Шмидт.

"Игроки показали, что они могут справиться с давлением. Квалификационные раунды никогда не бывают легкими, мы контролировали игру очень и хорошо действовали во втором тайме. Теперь мы ждем с нетерпением и большой уверенностью последующих месяцев", – добавил Роджер.

"Выход в Лигу чемпионов – это не только деньги"

Шмидт выделил отличную сыгранность команды. Тренер Бенфики назвал эту квалификацию маленьким финалом на старте сезона. По словам наставника, команда должна побеждать в подобных поединках.

Выход в Лигу чемпионов – это не только деньги. Играть в Лиге чемпионов – это всегда что-то особенное,

– признался Шмидт.

Главный тренер португальского клуба заметил, что не был удивлен такой игрой своих подопечных. У команды есть четкая идея, которую начала реализовать еще на предсезонной подготовке, где побеждала сильных соперников. Теперь Шмидт хочет перенести все это в официальные матчи.

Нам удавалось забивать голы, создавать моменты, мы играем в атакующий футбол, но нам тоже удается хорошо обороняться. Мы не дали Динамо шансов забить. Теперь, в следующую субботу, против Боавишты, мы должны показать что-то похожее,

– подытожил тренер "орлов".

К слову. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 25 августа в турецком Стамбуле.