Шмидт: Мы заслужили играть в Лиге чемпионов
Во втором матче Бенфика продемонстрировала еще лучшую игру. Три мяча влетели в ворота Георгия Бущана в Лиссабоне. В свою очередь свои владения "орлы" оставили "на замке". В итоге – 3:0, победа португальского клуба. А по итогам двух поединков счёт 5:0 в пользу португальцев.
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На послематчевой пресс-конференции главный тренер Бенфики выделил не только результат, но и ту игру, которую его команда показала на футбольном поле. "Орлы" заслужили место в групповом раунде Лиги чемпионов.
Я рад не только потому, что мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, но и потому, как мы играли. Мы были хорошей командой, мы заслужили играть в Лиге чемпионов. Мотивация игроков была самой высокой, и они добились того, чего хотели. Это был прекрасный вечер для нас,
– рассказал Шмидт.
"Игроки показали, что они могут справиться с давлением. Квалификационные раунды никогда не бывают легкими, мы контролировали игру очень и хорошо действовали во втором тайме. Теперь мы ждем с нетерпением и большой уверенностью последующих месяцев", – добавил Роджер.
"Выход в Лигу чемпионов – это не только деньги"
Шмидт выделил отличную сыгранность команды. Тренер Бенфики назвал эту квалификацию маленьким финалом на старте сезона. По словам наставника, команда должна побеждать в подобных поединках.
Выход в Лигу чемпионов – это не только деньги. Играть в Лиге чемпионов – это всегда что-то особенное,
– признался Шмидт.
Главный тренер португальского клуба заметил, что не был удивлен такой игрой своих подопечных. У команды есть четкая идея, которую начала реализовать еще на предсезонной подготовке, где побеждала сильных соперников. Теперь Шмидт хочет перенести все это в официальные матчи.
Нам удавалось забивать голы, создавать моменты, мы играем в атакующий футбол, но нам тоже удается хорошо обороняться. Мы не дали Динамо шансов забить. Теперь, в следующую субботу, против Боавишты, мы должны показать что-то похожее,
– подытожил тренер "орлов".