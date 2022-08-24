Луческу: Разница была очень большой

На пресс-конференции румынский тренер подвел итоги противостояния с Бенфикой. Мирчи Луческу заявил, что не соперник стал самой большой проблемой, а ситуация в целом. из-за войны в Украине Динамо не может серьезно работать на трансферном рынке, поэтому Луческу выделил кадровый голод команды.

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Румыну приходится привлекать игроков Академии. По словам "Мистера", эти футболисты не готовы к уровню Лиги чемпионов. Между игрой Динамо и Бенфики есть огромная пропасть. Мирча отметил, что счет в матче мог быть значительно больше 3:0.

Бенфика – гораздо сильнее, но и для нас недопустимо совершать столько ошибок. Результат мог быть даже 0:6, разница была очень большой. Мы могли сделать немного – только помешать нашему сопернику забивать. К первому голу привела мелкая ошибка, ко второму и третьему пропущенным мячам привели значительные ошибки,

– рассказал Луческу.

Напомним, что по итогам двух матчей счет в пользу Бенфики 6:0.

"Мы сделаем невозможное"

Тренер киевского клуба поздравил соперника с победой. "Мистер" добавил, что впереди его подопечных старт в УПЛ.

"Мы же на этой неделе начнем новый чемпионат, где будем играть с 18 – 20-летними футболистами. Не хочу искать в этом оправданий, но Бенфика была в обоих матчах сильнее Динамо. Мы сделали невозможное", – добавил румынский наставник.

Обратите внимание! Матч первого тура УПЛ Динамо-Днепр-1 начнется 28 августа в 17:00.

Прокомментировал Луческу старт нового футбольного сезона УПЛ в условиях военного положения. Тренер Динамо рассказал о возвращении команды в Киев.

"У нас одно желание – мы хотим продолжать играть в футбол и жить. Это самое важное в воюющей стране. Спортивные результаты в такой ситуации уходят на второй план. Но очень важно не сдаваться и продолжать играть чемпионат. В среду мы отправимся во Львов, потом поедем в Киев, потом снова вернемся в Европу. Это много часов путешествий на автобусе, что добавляет сложностей. Однако я надеюсь, что игроки успеют психологически восстановиться после этой игры".

Призывает, что не нужно недооценивать Шахтер

Луческу выделил кадровые потери в канун первого тура УПЛ.

Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений – это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время,

– ответил тренер "бело-синих".

Главный наставник киевлян заверил, что не следует недооценивать потенциал потерявшего всех своих легионеров Шахтера.

"Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо, ведь у "горняков" есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. Динамо же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, у футболу нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух", – сказал Луческу.

Жаль, что Шахтер потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех,

– добавил Мирча.

Напомним, что в первом туре Шахтер расписал нулевую мировую с Металлистом 1925 года (0:0).