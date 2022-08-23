Бенфика – Динамо 3:0

Голы: Отаменди, 27, Силва, 40, Нерес, 42

Киевляне начали свой еврокубковый путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч "бело-синие" одолели Фенербахче (0:0, 2:1). В третьем раунде квалификации подопечные Динамо играло против австрийского Штурма. Дома украинский клуб победил со счетом 1:0, а на выезде – 2:1, пишет 24 канал.

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Бенфика начала с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником "орлов" был датский Миттьюлланн. Первая игра закончилась со счетом 4:1 в пользу Бенфики, а вторая – 3:1 также по "орлам".

Первый матч, домашний для Динамо, закончился со счетом 0:2 в пользу португальского клуба. Ответный матч принимал стадион "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.

На 27-минутном матче хозяева уже вышли вперед. Бывший игрок Шахтера Давид Нерес отметился результативным действием, он с правого фланга исполнил навес на Отаменде. Николас ударом головой с нескольких метров пробил в ворота киевлян.

Видео первого гола

За 5 минут до окончания первого тайма Динамо "орлы" увеличило преимущество. Александр Сирота отдал обратно на Бущана. Однако его пас оказался слишком слабым, Рафа Силва перехватил мяч и пробил мимо голкипера.

Видео второго гола

На этом Бенфика не остановилась. Через две минуты гол забил Нарес, пробив в дальний угол ворот.

Видео третьего гола

Во втором тайме киевлянам не удалось улучшить свое положение. Бенфика тем временем не очень старалась забить еще, хотя продолжала держать в напряжении оборону гостей.

Статистика киевлян очень и очень грустная. Ноль. Именно сколько ударов нанесли киевляне в ворота соперников, тогда как Бенфика – 9.

Обратите внимание! Бенфика выходит в групповой этап Лиги чемпионов, а Динамо вылетело в Лигу Европы.