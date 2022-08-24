Шмідт: Ми заслужили грати у Лізі чемпіонів

У другому матчі Бенфіка продемонструвала ще кращу гру. Три м'ячі влетіли у ворота Георгія Бущана у Лісабоні. Натомість свої володіння "орли" залишили "на замку". У підсумку – 3:0, перемога португальського клубу. А за підсумками двох поєдинків рахунок 5:0 на користь португальців.

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На післяматчевій пресконференції головний тренер Бенфіки виділив не лише результат, а й ту гру, яку його команда показала на футбольному полі. "Орли" заслужили місце у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Я радий не лише тому, що ми вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів, а й тому, як ми грали. Ми були гарною командою, ми заслужили грати у Лізі чемпіонів. Мотивація гравців була найвищою, і вони досягли того, чого хотіли. Це був чудовий вечір для нас,

– розповів Шмідт.

"Гравці показали, що вони можуть впоратися із тиском. Кваліфікаційні раунди ніколи не бувають легкими, ми контролювали гру дуже і добре діяли у другому таймі. Тепер ми чекаємо з нетерпінням і великою впевненістю наступних місяців", – додав Роджер.

"Вихід до Ліги чемпіонів – це не лише гроші"

Шмідт виділив чудову зіграність команди. Тренер Бенфіки назвав цю кваліфікацію маленьким фіналом на старті сезону. За словами наставника, команда повинна перемагати у таких поєдинках.

Вихід до Ліги чемпіонів – це не лише гроші. Грати у Лізі чемпіонів – це завжди щось особливе,

– зізнався Шмідт.

Головний тренер португальського клубу зауважив, що не був здивований такою грою своїх підопічних. Команда має чітку ідею, яку почала реалізувати ще на передсезонній підготовці, де перемагала сильних суперників. Тепер Шмідт хоче перенести це все в офіційні матчі.

Нам вдавалося забивати голи, створювати моменти, ми граємо в атакувальний футбол, але нам також вдається добре оборонятися. Ми не дали Динамо шансів забити. Тепер, наступної суботи, проти Боавішти, ми маємо показати щось схоже,

– підсумував тренер "орлів".

До слова. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023 відбудеться 25 серпня у турецькому Стамбулі.