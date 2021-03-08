Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, сыграет 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

Виктор Цыганков получил травму в матче 1/4 финала Кубка Украины против Колоса, который состоялся 3 марта. Футболист не смог доиграть матч и был заменен в дебюте игры.

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В воскресенье, 7 декабря, Цыганков не попал в заявку Динамо на матч чемпионата Украины против Миная (3:0).

Что известно о травме Цыганкова

Приближенный к Динамо журналист Артем Франков в телеграме сообщал, что Цыганков выбыл на 2 – 3 недели.

В то же время "Профутбол Digital" со ссылкой на представителей Динамо информирует, что Цыганков сможет выйти на поле в поединке с Вильярреалом.

Представитель Динамо заявил, что с 23-летним футболистом все хорошо. Сообщается, что Виктор пропустил матч против Миная из-за того, что ему предоставили отдых.

Поединок Динамо – Вильярреал состоится в четверг, 11 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве.