Травма Циганкова: лідер Динамо може зіграти проти Вільярреала
Лідер київського Динамо Віктор Циганков, ймовірно, зіграє 11 березня у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.
Джерело:"Профутбол Digital"
Віктор Циганков зазнав ушкодження у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Колоса, який відбувся 3 березня. Футболіст не зміг дограти матч та був замінений у дебюті гри.
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У неділю, 7 грудня, Циганков не потрапив у заявку Динамо на матч чемпіонату України проти Минаю (3:0).
Що відомо про травму Циганкова
Наближений до Динамо журналіст Артем Франков у телеграмі повідомляв, що Циганков вибув на 2 – 3 тижні.
Водночас "Профутбол Digital" з посиланням на представників Динамо інформує, що Циганков зможе вийти на поле в поєдинку з Вільярреалом.
Представник Динамо заявив, що з 23-річним футболістом все добре. Повідомляється, що Віктор пропустив матч проти Минаю через те, що йому надали відпочинок.
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