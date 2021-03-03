Полузащитник Динамо Виктор Цыганков получил травму в матче 1/4 финала Кубка Украины против Колоса. Футболист был заменен на Жерсона Родригеса в середине первого тайма.

Цыганков в неигровом эпизоде схватился за заднюю поверхность бедра и захромал. Очевидно, у лидера "бело-синих" мышечная травма.

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Тяжесть травмы Цыганкова

После оказания медицинской помощи Цыганков без помощи медиков покинул поле. О тяжести повреждения пока ничего не известно.

Отметим, что Динамо 7 марта сыграет с Минаем в УПЛ, а 11 числа команде предстоит первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

Существует вероятность, что Цыганков не успеет восстановиться к этим матчам.