В трансляцию матча Украина – Австрия попал хит "Путин – ху*ло": его услышали даже в России

Во время матча Украина – Австрия на Евро-2020 фанаты "сине-желтых" в очередной раз исполнили свой известный хит "Путин – х*йло". Эту кричалку было слышно даже во время трансляции. Смогли насладиться композицией также болельщики в России. Там игру показывал пропагандистский "Россия 1".

Болельщики спели "Путин – ху*ло", в частности, в начале игры. А именно на 12 минуте. Собственно этот фрагмент и попал в трансляцию.

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"Путин – ху*ло" услышали даже в России

Заметим, что услышать известный футбольный хит смогли поклонники футбола не только в Украине, но и в России. Соответствующие видео появились в сети.

Во время украинской трансляции комментатор отметил сверхпатриотические возгласы. А россиянин этот момент проигнорировал.

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фрагмента украинской трансляции можно посмотреть здесь , а с российской – здесь

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