Болельщики спели "Путин – ху*ло", в частности, в начале игры. А именно на 12 минуте. Собственно этот фрагмент и попал в трансляцию.
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"Путин – ху*ло" услышали даже в России
Заметим, что услышать известный футбольный хит смогли поклонники футбола не только в Украине, но и в России. Соответствующие видео появились в сети.
Во время украинской трансляции комментатор отметил сверхпатриотические возгласы. А россиянин этот момент проигнорировал.
Украина – Австрия: в каких еще акциях принимали участие украинские фанаты
- Накануне матча украинские фанаты спели "Путин – х*йло" на улицах Бухареста.
- По дороге в столицу Румынии в самолете звучала "Червона рута".
- А уже за несколько минут до самой игры на стадионе в Бухаресте украинские болельщики невероятно исполнили гимн Украины.
- Кроме того, перед матчем "сине-желтые" провели масштабный марш.
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