Вболівальники заспівали "Путін – ху*ло", зокрема, на початку гри. А саме на 12 хвилині. Власне цей фрагмент і потрапив до трансляції.

До теми На матчі Україна – Македонія фани виконали хіт "Путін – ху*ло": відео зі стадіону

"Путін – ху*ло" почули навіть у Росії

Зауважимо, що почути відомий футбольний хіт змогли шанувальники футболу не лише в Україні, а і в Росії. Відповідні відео з’явилися в мережі.

Під час української трансляції коментатор відзначив надпатріотичні вигуки. Натомість росіянин цей момент проігнорував.