Украинские болельщики перед игрой решили подарить игрокам фантастический заряд энергии. Исполнение гимна не смогло оставить равнодушными футбольных поклонников из разных уголков мира.
Заметьте Украина – Австрия: онлайн матча Евро-2020
Матч начался в 19:00 на "Национальном стадионе". Счет открыла Австрия на 21 минуте игры.
Украинские болельщики исполнили гимн: смотрите видео
Как украинские поклонники поддержали сборную
- Украинские поклонники прибыли в Бухарест, чтобы поддержать сборную Украины по футболу во время решающего матча с Австрией.
- За несколько часов до начала матча болельщики организовали марш от центра города к стадиону. Во время шествия люди восклицали: "У-кра-и-на!", "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин х**ло".
- Украинские поклонники футбола оделись в сине-желтые наряды и украсили себя разнообразными аксессуарами. В частности, веночками.
- По словам общественного деятеля Романа Синицына, первые украинские болельщики в Бухарест приехали еще перед матчем с Северной Македонией".