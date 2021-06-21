Украинские болельщики перед игрой решили подарить игрокам фантастический заряд энергии. Исполнение гимна не смогло оставить равнодушными футбольных поклонников из разных уголков мира.

Заметьте Украина – Австрия: онлайн матча Евро-2020

Матч начался в 19:00 на "Национальном стадионе". Счет открыла Австрия на 21 минуте игры.

Украинские болельщики исполнили гимн: смотрите видео

Как украинские поклонники поддержали сборную

Украинские поклонники прибыли в Бухарест, чтобы поддержать сборную Украины по футболу во время решающего матча с Австрией.

За несколько часов до начала матча болельщики организовали марш от центра города к стадиону. Во время шествия люди восклицали: "У-кра-и-на!", "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин х**ло".

Украинские поклонники футбола оделись в сине-желтые наряды и украсили себя разнообразными аксессуарами. В частности, веночками.

По словам общественного деятеля Романа Синицына, первые украинские болельщики в Бухарест приехали еще перед матчем с Северной Македонией".