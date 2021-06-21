Игра между "сине-желтыми" и "красно-белыми" стартовала в 19:00 21 июня. Для обеих сборных матч является очень важным. Ведь по его результату определится участник раунда плейоф.

Обратите внимание Еще один хит Евро: фанаты Украины и Австрии вместе скандировали "Кто не скачет – тот москаль"

Масштабное шествие украинских фанов в Бухаресте

В столице Румынии собрались болельщики из разных городов Украины. Об этом, в частности, свидетельствуют соответствующие баннеры.

Участие в шествии приняли несколько сотен фанатов. На одном из обнародованных видео видно, что марш растянулся примерно в 1 километр.

"Сине-желтые" заполонили улицы Бухареста! Невероятный болельщицкий дух!

– говорится в заметке.

Украина – Австрия на Евро-2020: масштабное шествие украинских болельщиков – видео

Другие эффектные акции с участием "сине-желтых" фанатов

Накануне матча украинские фанаты в очередной раз спели свой хит "Путин – х*йло". Кроме того, по дороге в Бухарест прозвучала "Червона рута".

А уже за несколько минут до самой игры на стадионе в Бухаресте украинские болельщики невероятно исполнили гимн Украины.

Украина – Австрия на Евро-2020: главное

Игра на "Национальном стадионе" в Бухаресте началась в 19:00. Главный арбитр – Джюнейт Чекир (Турция).

На Евро-2020 обе сборные провели по два матча. Как Украина, так и Австрия проиграли Нидерландам и победили Северную Македонию.

Сейчас именно Украина удерживает второе место, которое гарантирует участие в 1/8 финала Евро. Команда, которая займет второе место в группе C сыграет 26 июня на "Уэмбли" против Италии.

Украина и Австрия никогда не играли в официальных матчах. Сборные провели два товарищеских поединка и имеют по одной победе.

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