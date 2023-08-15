Transfermarkt составил сборную самых дорогих украинских футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах. Среди списка игроков место нашлось и предателю.

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Немецкий футбольный сайт решил составить символическую сборную из игроков, защищающих цвета зарубежных коллективов с украинским паспортом. Таким образом, Transfermarkt отобрал 11 самых дорогих футболистов на каждую позицию.

Нападающие

Трансферный портал решил выбывать схему в два форварда для украинского коллектива. Да, дуэт нападающих сформировали Артем Довбик (Жирона, Испания, 15 миллионов евро), который в дебютном поединке за каталонцев уже успел отличиться забитым мячом, а также Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия, 5 миллионов евро), который также оформил долгожданный мяч в рамках квалификации по еврокубкам.

Вингеры

Самое дорогое звено украинского легиона пришлось именно на крайних нападающих. Слева оказался Михаил Мудрик (Челси, Англия, 50 миллионов евро), на которого надеются практически все болельщики "аристократов", а вот справа – Виктор Цыганков (Жирона, Испания, 22 миллиона евро), всеми силами помогающий адаптироваться Довбику в каталонском клубе , сразу ассистировав своему новоиспеченному напарнику

Центральные полузащитники

Также достаточно ценная позиция в "сине-желтом" составе, поскольку место хавбеков досталось Александру Зинченко (Арсенал, Англия, 42 миллиона евро), ожидающему возвращения на большое поле, и Руслану Малиновскому (Марсель, Франция, 15 миллионов евро), который никак не могу перебраться в другой коллектив, поскольку в нем отчаялись в состоянии "олимпийцев".

Крайние защитники

"Пахать бровку" пришлось Виталию Николенко (Эвертон, Англия, 25 миллионов евро), который ведет борьбу за место в основном составе "ирисок" с 38-летним Эшли Янгом, и Богдана Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия, 4 миллиона евро). недавно присоединился к новому клубу, но уже достаточно ярко себя зарекомендовал в столице.

Центральные защитники

Самая скандальная позиция украинской команды. К Илье Забарному (Борнмут, Англия, 22 миллиона евро), начавшему новый сезон АПЛ в стартовом составе "вишен", вопросов никаких нет, однако почему Transfermarkt решил поставить "запихать" в список украинских легионеров предателя Ивана Ордеца (Бохум, Германия, 3 миллионы евро), который до сих пор никак не высказался о войне, развязавшейся Россия (после начала вторжения выступал за московское Динамо) на территории нашего государства. Если бы футбольный сайт ответственнее относился к данной проблеме, то места Ордеца в составе занял бы Сергей Кривцов (Интер Майами, США, 2 миллиона евро).

Вратарь

Наименее конкурентноспособна позиция в состоянии украинского легиона. В состав попал Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия, 22 миллиона), который все еще ожидает своего шанса дебютировать, а вот подвинуть его мог только Андрей Лунин (Реал, Испания, 5 миллионов), однако без шансов уступил эксголкиперу "горняков"

Кстати говоря. Общая рыночная стоимость состава украинских легионеров составила 223 миллиона евро.