Transfermarkt склав збірну найдорожчих українcьких футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах. Серед переліку гравців місце знайшлося і зраднику.

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Німецький футбольний сайт вирішив скласти символічну збірну із гравців, які захищають кольори закордонних колективів із українським паспортом. Таким чином, Transfermarkt відібрав 11 найдорожчих футболістів на кожну позицію.

Нападники

Трансферний портал вирішив вибувати схему у два форварди для українського колективу. Так, дует нападників сформували Артем Довбик (Жирона, Іспанія, 15 мільйонів євро), який у дебютному поєдинку за каталонців уже встиг відзначитись забитим м'ячем, а також Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія, 5 мільйонів євро), який також оформив довгоочікуваний м'яч в рамках кваліфікації до єврокубків.

Вінгери

Найдорожча ланка українського легіону припала саме на крайніх нападників. Зліва опинився Михайло Мудрик (Челсі, Англія, 50 мільйонів євро), на якого покладають надії практично усі вболівальники "аристократів", а от справа – Віктор Циганков (Жирона, Іспанія, 22 мільйони євро), який усіма силами допомагає адаптуватись Довбику в каталонському клубі, відразу асистувавши своєму новоспеченому напарнику.

Центральні півзахисники

Також досить коштовна позиція в "синьо-жовтому" складі, оскільки місце хавбеків дісталося Олександру Зінченку (Арсенал, Англія, 42 мільйони євро), який чекаю повернення на велике поле, та Руслану Маліновському (Марсель, Франція, 15 мільйонів євро), який ніяк не можу перебратися у інший колектив, оскільки в ньому зневірились в стані "олімпійців".

Крайні захисники

"Пахати бровку" довелося Віталію Миколенку (Евертон, Англія, 25 мільйонів євро), який веде боротьбу за місце в основному складі "ірисок" із 38-річним Ешлі Янгом, та Богдану Михайліченку (Динамо Загреб, Хорватія, 4 мільйони євро), який нещодавно приєднався до нового клубу, проте уже досить яскраво себе зарекомендував у столиці.

Центральні захисники

Найскандальніша позиція української команди. До Іллі Забарного (Борнмут, Англія, 22 мільйони євро), який розпочав новий сезон АПЛ у стартовому складі "вишень", питань жодних немає, проте чому Transfermarkt вирішив поставити "запхати" до переліку українських легіонерів зрадника Івана Ордеця (Бохум, Німеччина, 3 мільйони євро), який до цих пір ніяким чином не висловився про війну, яку розв'язала Росія (після початку вторгнення виступав за московське Динамо) на території нашої держави. Якби ж футбольний сайт відповідальніше ставився до даної проблеми, то місця Ордеця у складі б посів Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США, 2 мільйони євро).

Воротар

Найменш конкурентна позиція у стані українського легіону. До складу потрапив Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія, 22 мільйони), який все ще очікує свого шансу дебютувати, а от посунути його міг хіба Андрій Лунін (Реал, Іспанія, 5 мільйонів), проте без шансів поступився ексголкіперу "гірників"

До речі. Загальна ринкова вартість складу українських легіонерів склала 223 мільйони євро.