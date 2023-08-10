10 августа состоялся матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором бельгийский Брюгге принимал на своем поле исландский Акурейри. Команда украинского нападающего одержала уверенную победу со счетом 5:1, пишет 24 Канал.

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Поединок против исландцев Яремчук начал со скамейки запасных. Во втором тайме, когда счет на табло был 4:0, тренер Брюгге выпустил украинца на замену.

Роман сумел с пользой воспользоваться игровым временем. На 77-й минуте поединка украинский форвард поставил точку в разгроме малоизвестного клуба из Исландии. Яремчук откликнулся на фланговый прострел партнера по команде и в одно касание переправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Яремчука

Отметим, что во время тренировочных сборов Яремчук довольно часто забивал голы. Это позволило Роману результативно начать новый сезон.