Интересное предложение от тренера Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета пообещал Александру Зинченко шанс проявить себя в полузащите в случае трансфера. Об этом сообщает издание Mirror.

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По информации СМИ, таким образом испанский специалист намерен убедить игрока Манчестер Сити перейти именно в Арсенал, а не в Вест Хэм, также интересующегося украинцем.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" рассматривают Зинченко как конкурента Аарона Крессуэлла на левом фланге защиты.

Статистика украинца в прошедшем сезоне