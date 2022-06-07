Интересное предложение от тренера Арсенала

Главный тренер Арсенала Микель Артета пообещал Александру Зинченко шанс проявить себя в полузащите в случае трансфера. Об этом сообщает издание Mirror.

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По информации СМИ, таким образом испанский специалист намерен убедить игрока Манчестер Сити перейти именно в Арсенал, а не в Вест Хэм, также интересующегося украинцем.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" рассматривают Зинченко как конкурента Аарона Крессуэлла на левом фланге защиты.

Статистика украинца в прошедшем сезоне

  • В сезоне-2021/2022 Зинченко сыграл в 28 матчах за "горожан", где отличился пятью голевыми передачами.
  • Его соглашение с МанСити рассчитано до конца июня 2024 года.
  • Украинский футболист Александр Зинченко завоевал свое четвертое чемпионство в АПЛ. Триумф он отпраздновал обернувшись в сине-желтый флаг, вместе со своей семьей.
  • Этот трофей для Зинченко юбилейный в составе английского клуба – 10-м.
  • На стадии полуфинала Лиги чемпионов команда украинца уступила мадридскому Реалу по итогам двух матчей – 6:5.