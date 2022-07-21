Зинченко прибыл на тренировочный сбор Арсенала: уникальное видео

Александр Зинченко в шаге от перехода в лондонский Арсенал. Украинцу осталось только пройти формальности.

Уже в расположении Арсенала

25-летний левый защитник уже покинул расположение Манчестер Сити ради перехода в другой клуб АПЛ Арсенал. В объективы кого-то из фанатов уже попало видео с Александром Зинченко, прибывшим в США в расположение "канониров".

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Мужчина громко выкрикнул "Удачи", а футболист помахал ответной рукой. Это уникальные кадры прибытия Зинченко в предсезонный сбор лондонского клуба.

Зинченко прибыл на сбор Арсенала: смотрите видео

Напомним, что Арсенал тоже свой тренировочный сбор проводит в США. 21 июля команда Микеля Артеты в товарищеском матче обыграла Орландо Сити со счетом 1:3. Перед этим Арсенал одолел Нюрнберг (3:5) и Эвертон Виталия Миколенко (0:2).

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