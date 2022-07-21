Зинченко прибыл на тренировочный сбор Арсенала: уникальное видео
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Александр Зинченко в шаге от перехода в лондонский Арсенал. Украинцу осталось только пройти формальности.
Уже в расположении Арсенала
25-летний левый защитник уже покинул расположение Манчестер Сити ради перехода в другой клуб АПЛ Арсенал. В объективы кого-то из фанатов уже попало видео с Александром Зинченко, прибывшим в США в расположение "канониров".
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Мужчина громко выкрикнул "Удачи", а футболист помахал ответной рукой. Это уникальные кадры прибытия Зинченко в предсезонный сбор лондонского клуба.
Зинченко прибыл на сбор Арсенала: смотрите видео
Напомним, что Арсенал тоже свой тренировочный сбор проводит в США. 21 июля команда Микеля Артеты в товарищеском матче обыграла Орландо Сити со счетом 1:3. Перед этим Арсенал одолел Нюрнберг (3:5) и Эвертон Виталия Миколенко (0:2).
Главное о трансфере Зинченко в Арсенал
- Александру осталось пройти медосмотр и подписать контракт с лондонским клубом.
- По информации инсайдера Фабрицио Романо, Арсеналу такой трансфер обойдется в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ведь у Зинченко есть действующее соглашение с МанСити, которое истекает только 30 июня 2024 года.
- Вроде бы футболист уже заключил соглашение с "канонирами" до конца 2026 года.
- В своем последнем сезоне при действующем чемпионе АПЛ Зинченко провел 28 матчей, в которых отличился 5 голевыми передачами. Из Мансити получил 11 титулов.
- Главный тренер Сити Пеп Гвардиола и одноклубники Родри, Кайл Уокер уже попрощались с украинским футболистом.