Челси в этом сезоне потратил на трансферы более 460 миллионов евро. Однако команде удалось избежать нарушения правил финансового фэйр-плея. Все благодаря законодательству Великобритании, которое не очень нравится другим европейским клубам. И переход Мудрика только увеличило это недовольство.

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Мудрик перешел в Челси за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро Шахтер получит в виде бонусов. Украинец подписал контракт на 8,5 лет с Челси. Это самый длинный контракт в истории АПЛ.

Все это ради того, чтобы стоимость трансфера Мудрика амортизировалась в течение длительности его контракта (процесса постепенного списания первоначальной стоимости игрока) – 70 миллионов евро на 8,5 лет. Следовательно, на год трансфер Мудрика в отчетах финансового фейр-плей будет указываться в размере 8,23 миллиона евро. Если бы его контракт был на 4 года, то эта сумма была бы 17,5 миллионов евро в год. При этом Шахтер все свои деньги может получить сразу, и это не будет иметь значения для отчета.

Так что и другие новички "синих" подписывали длительные контракты. У защитника Бенуа Бадиашиля контракт на 7,5 лет, Уэсли Фофана имеет семилетний контракт, а нападающий Давид Датро Фофана подписал контракт на 6,5 лет с опцией еще один год включительно.

В правилах ФИФА указано, что контракты игроков должны составлять максимум пять лет, если они не разрешены законами определенной страны. И в Великобритании таких ограничений нет. Поэтому у английских клубов есть преимущества перед другими командами, чем активно и пользуются.

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Теперь УЕФА планирует ввести ограничения и для английских клубов, установив максимальный пятилетний период времени, в течение которого можно распределить плату за трансфер игрока. При этом контакты и дальше можно подписывать на более длительный период. Вот только сумма будет делиться максимум на пять лет.

Ввести такие ограничения планируют уже с летнего трансферного окна 2023. И на такой шаг УЕФА пошли именно после обеспокоенностей европейских клубов трансферной политикой Челси и рекордным по продолжительности контрактам футболистов.