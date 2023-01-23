Михаил Мудрик удачно дебютировал за свой новый клуб, получив массу комплиментов от ведущих экспертов. Тем временем издание FourFourTwo включило Мудрика в рейтинг самых дорогих зимних трансферов в истории АПЛ.

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22-летний вингер занял первое место в списке самых дорогих зимних переходов чемпионата Англии. Украинец опередил таких звезд, как Фернандо Торрес, Хуан Мата, Бруну Фернандеш и многие другие.

Рейтинг 10 самых дорогих зимних трансферов в истории Премьер-лиги

1. Михаил Мудрик: из Шахтера в Челси за 88 млн фунтов

2. Вирджил ван Дейк: из Саутгемптона в Ливерпуль за 74 млн фунтов

3. Эмерик Лапорт: из Атлетика в Манчестер Сити за 57 млн фунтов

4. Кристиан Пулишич: из Боруссии Дортмунд в Челси за 56 млн фунтов

5. Пьер-Эмерик Обамеянг: из Боруссии Дортмунд в Арсенал за 55 млн фунтов

6. Бруну Фернандеш: по Спортингу в Манчестер Юнайтед за 54 млн фунтов

7. Луис Диас: из Порта в Ливерпуль за 52 млн фунтов

8. Фернандо Торрес: из Ливерпуля в Челси за 50 млн фунтов

9. Бруно Гимараэс: из Лиона в Ньюкасл за 40 млн фунтов

10. Хуан Мата: из Челси в Манчестер Юнайтед за 37,1 млн фунтов

Журналисты издания отмечают, что хотя Мудрик не сыграл за Шахтер даже 50 матчей, реактивный вингер может стать выгодным капиталовложением инвесторов Челси.

Напомним, что за переход Михаила Мудрика "синие" заплатили Шахтеру 70 миллионов евро плюс 30 миллионов составят бонусы. Срок действия контракта рассчитан до 30 июля 2031 года.

Свой следующий матч подопечные Грэма Поттера проведут 3 февраля против Фулгема. Ожидается, что Михаил Мудрик может выйти из первых минут матча.