Челсі в цьому сезоні витратив на трансфери понад 460 мільйонів євро. Однак команді вдалося уникнути порушення правил фінансового фейр-плей. Все завдяки законодавству Великої Британії, яке не дуже подобається іншим європейським клубам. І перехід Мудрика лише збільшив це невдоволення.

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Мудрик перейшов в Челсі за 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро Шахтар отримає у вигляді бонусів. Українець підписав контракт на 8,5 років з Челсі. Це найдовший контракт в історії АПЛ.

Все це заради того, щоб вартість трансферу Мудрика амортизувати протягом тривалості його контракту (процесу поступового списання початкової вартості гравця) – 70 мільйонів євро на 8,5 років. Відтак на рік трансфер Мудрика у звітах фінансового фейр-плей вказуватиметься в розмірі 8,23 мільйона євро. Якби ж його контракт був би на 4 роки, то ця сума була б 17,5 мільйонів євро на рік. При цьому Шахтар всі свої гроші може отримати одразу, і це не матиме значення для звіту.

Тож і інші новачки "синіх" підписували тривалі контракти. Захисник Бенуа Бадіашіль має контракт на 7,5 років, Уеслі Фофана має семирічний контракт, а нападник Давід Датро Фофана підписав контракт на 6,5 років з опцією ще один рік включно.

Натомість у правилах ФІФА зазначено, що контракти гравців мають складати максимум п’ять років, якщо вони не дозволені законами певної країни. І у Великої Британії таких обмежень немає. Тож англійські клуби мають переваги перед іншими командами, чим активно і користаються.

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Тепер УЄФА планує ввести обмеження і для англійських клубів, встановивши максимальний п’ятирічний період часу, протягом якого можна розподілити плату за трансфер гравця. При цьому контакти й далі можна підписувати на триваліший період. От тільки сума ділитиметься максимум на п'ять років.

Запровадити такі обмеження планують вже з літнього трансферного вікна 2023. І на такий крок УЄФА пішли саме після занепокоєнь європейських клубів трансферною політикою Челсі та рекордним за тривалістю контрактами футболістів.